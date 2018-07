AC/DC: ‘Hells Bells’ Trailer-Musik für neuen Nazi-Horrorfilm

Nachdem AC/DC-Frontmann Brian Johnson die Band wegen Hörverlust verlassen musste, sprang Guns N‘ Roses-Fronter Axl Rose ein und machte Sebastian Bach damit wohl sehr eifersüchtig.

Nicht jeder Fan zeigte sich erfreut darüber, dass Guns N‘ Roses-Fronter Axl Rose als Johnson-Ersatz bei AC/DC am Mikro stand, da der ehemalige Fronter 2016 aufgrund seiner Gehörprobleme die Band verlassen musste. Auch Sebastian Bach war mit der Entscheidung scheinbar unzufrieden. In einem Interview mit ‘Rock Talk With Mitch Lafon’ sagte der Musiker, er sei eifersüchtig gewesen, als er zum ersten Mal hörte, dass Axl Rose den Gig als Tournee-Sänger für AC/DC bekam. "Ich war eifersüchtig, dass ich nicht die Chance dazu bekam. Ich kann AC/DC-Song nämlich auch verdammt gut singen und das sage ich nicht nur so." Keine guten…