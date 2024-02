AC/DC Live-History: 2000-2023

AC/DC werden bei den anstehenden Konzerten in folgender Besetzung auftreten: Am Mikro steht natürlich Brian Johnson. Angus und Stevie Young bilden die Gitarrenfraktion. Am Schlagzeug wird Matt Laug (Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash’s Snakespit, Vasco Rossi) sitzen, der bereits im Oktober 2023 beim Power Trip Festival in Kalifornien ausgeholfen hat. Chris Chaney (Jane’s Addiction, Alanis Morissette, Taylor Hawkins & The Coattail Riders) bedient den Tieftöner.

METAL HAMMER präsentiert:

AC/DC Europatournee 2024

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

19.06. Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

Karten zur Tournee gibt es unter www.eventim.de

Brian Johnson und Angus Young mit AC/DC live im Worcester Centrum in Worcester, Massachusetts, am 6. September 1985 Foto: Boston Globe via Getty Images, Boston Globe. All rights reserved.  Fotostrecke: AC/DC Live-History: 1985-1996

