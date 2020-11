AC/DC bringen mit POWER UP am 13. November ihr 17. Studioalbum heraus. Doch damit sind ihnen noch lange nicht die Songideen ausgegangen.

Diesen Freitag erscheint endlich das neue Album von AC/DC. Bekanntlich griff Angus Young für POWER UP auf Einfälle zurück, die er sich zusammen mit seinem 2017 verstorbenen Bruder Malcom Young ausgedacht hat. Das Gute daran: Die Riffs sind den Musikern aus Down Under dabei noch lange nicht ausgegangen. Wie Angus im Interview mit Radio.com (siehe Video unten) verrät, verfügen die Hard-Rocker weiterhin über einen "Berg" an Songideen. Eine Frage der Organisation So sagte der AC/DC-Boss auf die Frage, ob es immer noch einen Berg an Material gibt, das noch nicht erschienen ist, folgendes: "Oh, ja! Wenn ich alles durchgehen würde,…