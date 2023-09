AC/DC rekrutieren Drummer Matt Laug für Power Trip Festival

AC/DC werden beim überragend besetzten Power Trip Festival überraschenderweise nicht mit Schlagzeuger Phil Rudd auftreten. Stattdessen wird Matt Laug hinter der Schießbude sitzen. Dies gaben Angus Young und Co. just in den Sozialen Medien bekannt. Mit von der Partie ist allerdings Bassist Cliff Williams, der extra für das Event seinen Ruhestand zwischenzeitlich ruhen lässt. AC/DC posteten einen kurzen Audioausschnitt von den Proben für das Open Air, das vom 6. bis 8. Oktober im kalifornischen Indio über die Bühne geht.

Was ist mit Phil Rudd?

„Start für Power Trip!“, heißt es in dem Post. „Hört euch die Probe der Jungs an, die das zusammen mit Cliff Williams angehen, der für das Festival aus der Rente zurückkehrt. Am Schlagzeug sitzt Matt Laug.“ Ihren ersten Auftritt seit 2016 werden die Aussie-Rocker also mit Laug bestreiten, der schon für Musikgrößen wie Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash’s Snakespit und Vasco Rossi getrommelt hat. Matt ist überdies ein gefragter Studioschlagzeuger. Mit Slash’s Snakespit hat er „Atzedatze“ im Jahr 2001 auf dem nordamerikanischen sowie europäischen Abschnitt der „Stiff Upper Lip“-Tour supportet.

Warum Phil Rudd beim Power Trip Festival nicht am Start ist, lassen AC/DC nicht wissen. Bei den Aufnahmen zum letzten Studiowerk POWER UP, das im November 2020 erschien, mischte Rudd mit. Zuvor war Rudd schon einmal nicht Teil der Band, als er 2015 zu acht Monaten Hausarrest verurteilt wurde. Phil war wegen der schlechten Promotion für sein Soloalbum HEAD JOB angeblich so sauer auf seinen persönlichen Assistenten, dass er drohte, ihn und seine Tochter umzubringen. Als Ersatz für die „Rock Or Bust“-Tournee holten AC/DC damals Chris Slade, der schon von 1989 bis 1994 in der Gruppe war und auf THE RAZOR’S EDGE gespielt hatte.

