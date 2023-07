AC/DC: Sammler-Edition von Monopoly zu haben

Erst vor Kurzem hat die US-Firma The Op Games ein Iron Maiden-Version von Monopoly auf den amerikanischen Markt gebracht. Nun legt das Unternehmen mit „Monopoly: AC/DC Collector’s Edition“ nach. Angus Young und Co. feiern damit auch ihr 50. Band-Jubiläum. Kaufen kann man das Brettspiel für rund 45 Dollar auf store.acdc.com sowie dem The Op Games-Webshop. Leider wird bislang nur in die Vereinigten Staaten sowie nach Kanada und Mexiko ausgeliefert.

Gehen Sie nicht über Los…

Als Spielsteine fungieren ein Bündel Dynamit, die Mütze von Angus, ein Blitz, eine Kanone, die ‘Hells Bells’-Glocke sowie ein Stapel Geldscheine. Anstatt von Straßen erwerben die Spieler bei „Monopoly: AC/DC Collector’s Edition“ hauptsächlich Alben und Songs der Aussie-Rocker wie HIGH VOLTAGE, BACK IN BLACK oder THE RAZOR’S EDGE. Diese kann dann mit Goldenen oder Platin-Schallplatten anstatt Häusern und Hotels upgraden. Die Gemeinschafts- und Ereigniskarten heißen hier „Bonfire“- und „Backtracks“-Karten. Auf den Spielgeldschein prangt Angus Young mit Gitarre.

„Während wir weiter unsere Linie an ikonischen Lizensierungen ausbauen, freuen wir uns mit dem Start von Monopoly: AC/DC darüber, dem Mix eine weitere legendäre Band hinzuzufügen“, lässt sich The Op Games-CEO Dane Chapin zitieren. „Damit geben wir den Fans neue Erinnerungsstücke, mit denen sie 50 Jahre der besten Rock’n’Roll-Musik feiern können. AC/DC haben unglaublich treue Fans, die die Band ein halbes Jahrhundert unterstützt haben. Und wir fühlen uns geehrt, ihnen ein Brettspiel in der Sammler-Edition mit maßgeschneidertem Artwork und historischen Momenten zu spendieren.“

