AC/DC richten sich immer nach ihrem eigenen Standard und Stil

Am 13. November letzten Jahres erschien das aktuelle AC/DC-Album POWER UP. Die Platte umfasst insgesamt zwölf Tracks, die allesamt der starke Wiedererkennungswert der Aussie-Rocker ausmacht.

In einem aktuellen Interview mit dem griechischen Radiosender Red 96.3 sprachen der AC / DC-Gitarrist Angus Young und der Sänger Brian Johnson über die Platte und ihren markanten Sound, der für sie von Anfang an sehr wichtig war. Angus erzählte dazu:

„Wir wollten unseren eigenen Standard, Sound und Stil schaffen. Wir wollten immer eine Band sein, die man, wenn man sie im Radio hört und irgendwo hört, sofort erkennen kann: 'Das sind sie. Das sind AC/DC. Ich höre es sofort. Das ist ihr Stil.'

Das ist es, was wir immer wollten – um das einzufangen und diesen Stil am Laufen zu halten. Bei jedem Album, das wir jemals gemacht haben, hängt die Vielfalt davon ab, was man mit den Songs anstellt, aber der Stil und der kraftvolle Sound und wie es gespielt wird: das ist es, wonach wir streben. Also musste jedes Album, das wir jemals gemacht haben, diesem Standard entsprechen.“