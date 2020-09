AC/DC kündigen offenbar ihre Rückkehr an

Bei AC/DC bahnt sich allem Anschein nach etwas an. Denn: Die Hard Rock-Schwergewichte haben ihre Profile in den sozialen Medien aktualisiert. Zum einen sind dabei Bilder des ikonischen Blitzes aus dem Band-Logo zu sehen; hier erstrahlt er in knalligem rot (siehe unten). Zum anderem haben Atzedatze ein kurzes, neun Sekunden langes Video geteilt, in dem ebenfalls der als Leuchtreklame gebaute Blitz eingeschaltet wird und nervös herumknistert (siehe ebenfalls unten).

Eins fügt sich ins andere

Diese neue Aktivität und der rote Blitz aus dem Video und den Bildern passen obendrein zu den jüngsten Gerüchten. Denn vor rund einer Woche wollte die Fan-Seite „AC/DC Brazil“ an Fotos gekommen sein, die beim Dreh des neuen Musikvideos entstanden sein sollen (siehe ganz unten). Angeblich hatte die Band die Bilder selbst auf ihre Website gestellt, nur um sie von dort wieder zu entfernen. Auf den Fotos sind Angus Young, Brian Johnson, Phil Rudd, Rhythmusgitarrist Stevie Young und Bassist Cliff Williams zu sehen, wie sie vor einem herrlich rot und gelb leuchtenden AC/DC-Schriftzug performen.

Ein neues AC/DC-Video würde sicher nicht allein kommen, es würde höchstwahrscheinlich (irgendwann) auch das zugehörige neue Album mitbringen, an dem Angus Young und Co. bekanntlich gearbeitet haben. So waren die Aussie-Rocker inklusive Sänger Brian Johnson und Schlagzeuger Phil Rudd vor zwei Jahren offenbar in einem Studio im kanadischen Vancouver und haben dabei den Nachfolger der 2014er-Werkes ROCK OR BUST eingespielt. Vor der Corona-Krise machte außerdem Hörensagen die Runde, wonach Angus Young und Co. in Bälde eine weitere Welttournee ankündigen werden.

