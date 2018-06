AC/DC: Sebastian Bach neidisch auf Axl Rose

Mit 66 Jahren fängt das Leben an, und mit 68 Jahren singt man AC/DCs ‘Highway To Hell’ in einer TV-Talentshow: Jenny Darren rockt überzeugend die Bühne.

Normalerweise sind all diese sogenannten Talentshows mit ihrem halbgaren Comedy-Faktor und den übertriebenen Jury-Reaktionen eher abschreckend, aber manchmal finden sich durchaus Perlen. Zuletzt konnte "Heavy Metal Klaas" in der deutschen ‘The Voice Kids’-Ausgabe mit Metallicas ‘Enter Sandman’ einen Ehrenplatz in der Metallergemeinde ersingen und wir hoffen, noch mehr von ihm zu hören. Gehen wir zur älteren Generation, war 2016 ganz sicher der 82-jährige John Hetlinger: Der US-Amerikaner performte nicht nur Drowning Pools ‘Bodies’, sondern später auch ‘Dragula’ von Rob Zombie. Aber die Briten können das natürlich auch: Bei ‘Britain's Got Talent’ überraschte eine 68-Jährige die Jury und das Publikum: Jenny…