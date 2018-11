Achtjähriger schmettert ein beachtliches Meshuggah-Cover raus

Feiner Zug des Original-Drummers von Kiss: Peter Criss hat einem eingefleischten, jungen Fan ein paar Handgriffe beigebracht.

Die schönsten Momente eines Rock-Hörers - oder zumindest die, die man als Fan am stärksten herbeisehnt - sind jene, in denen man seinen Idolen sehr nahe kommt. Das passiert im Normalfall ziemlich selten. Umso mehr dürfte sich ein junger Kiss-Anhänger gefreut haben, als er den ursprünglichen Schlagzeuger der US-Hardrocker bei einer Musikmesse getroffen hat. So gab sich Peter Criss am 10. November beim diesjährigen "DW Day" im Bentley’s Drum Shop im kalifornischen Fresno die Ehre und nahm sich währenddessen ein paar Minuten Zeit, um einem Nachwuchsrocker ein paar Hinweise zu geben und Techniken zu zeigen, mit denen er den Takt leichter…