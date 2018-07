Die Job-Börse für Saitenhexer und -Hexerinnen hat ein neues Angebot: Die deutsche Thrash Metal-Band Rezet ist auch der Suche nach Verstärkung.

Die deutsche Thrash Combo Rezet sucht nach der Trennung von ex-Saitenhexer Lucas Grümmert einen neuen Lead-Gitarristen/eine neue Lead-Gitarristin. Bestenfalls sollten die Kandidaten in Deutschland wohnhaft sein, (sehr!) gierig auf Liveshows mit der Band sein und nicht viel älter als 30 Jahre alt. Interessenten/Kandidaten sollen sich bitte mit Foto(s) / (homemade oder stage footage) Videos, kurzem musikalischen Lebenslauf und ein paar Soundfiles ihrer Gitarrenkünste bis spätestens 30.6. unter mail@rezet.de melden. Im neuen Line-up will die Band nahezu umgehend das Studio entern, um ein neues Album als Folgewerk auf die 2017er EP YOU ASKED FOR IT einzuhämmern, das im frühen 2019 erscheinen…