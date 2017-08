Airbourne: Exklusive Songpremiere von ‘Money’ aus DIAMOND CUTS

Um das zehnte Jubiläum ihres Debütalbums RUNNIN’ WILD zu feiern, veröffentlichen die Australier Airbourne DIAMOND CUTS: Ein Deluxe-Boxset, das als LP- und CD-Set erhältlich sein und am 29.09. via Nettwerk/Warner ADA erscheinen wird.

Sowohl das Vinyl- als auch das CD-Boxset enthalten die ersten drei Klassiker der Band: RUNNIN’ WILD, NO GUTS. NO GLORY und BLACK DOG BARKING sowie ein neues DIAMOND CUTS – THE B-SIDES-Album. Darauf sind auch zwei neue, bisher unveröffentlichte Singles mit den Titeln ‘Money’ und ‘Heavy Weight Lover’ zu finden.

Zusätzliches Bonusmaterial gibt es in DVD-Form einer bisher unveröffentlichten Dokumentation mit dem Titel IT’S ALL FOR ROCK’N’ROLL. Am 01.09.2017 soll mit ‘Money’ der erste der zwei neuen Songs veröffentlicht werden, den ihr euch bei uns schon heute zu Gemüte führen könnt.

“Wir haben ‘Money’ auf einem Tape unter tiefen Staubschichten gefunden. Das Stück stammt von den Aufnahme-Sessions zu NO GUTS. NO GLORY, und aus irgendwelchen Gründen hat es ‘Money’ nicht auf das Album geschafft.

Als wir den Track kürzlich wieder ausgegraben hatten, war uns sofort klar, dass wir ihn veröffentlichen müssen. ‘Show Me The Money’ ist zweideutig gemeint – findet heraus, wie es gemeint ist”, geben Airbourne mit einem Augenzwinkern zu Protokoll.

Hört hier die exklusive Premiere von Airbournes ‘Money’: