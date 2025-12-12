Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Januarausgabe: Kreator KRUSHERS OF THE WORLD

Das Album des Monats Januar 2026 stellen Kreator. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 5,33 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

Nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe (01/2026) erwartet euch eine exklusive Kreator-Vinyl-7″. Die brandneue Single ‘Satanic Anarchy’ gibt es hier zuerst in physischer Form, die extra angefertigte Aufnahme von ‘Strongest Of The Strong’ live vom METAL HAMMER PARADISE 2023 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst zu hören! Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 von einer umfangreichen Kreator-Titel-Story. Diese Kreator-Vinylschallplatte ist ein echtes Sammlerstück und ab 12.12.2025 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Januarausgabe 2026!

