Album des Monats 01/2026: Kreator KRUSHERS OF THE WORLD

Kreator
Foto: PR, Robert Eikelpoth. All rights reserved.
von
Kreator wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Alter Bridge, Annisokay und Bullet auf die Plätze verweisen.
Auch interessant

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Januarausgabe: Kreator KRUSHERS OF THE WORLD

Das Album des Monats Januar 2026 stellen Kreator. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 5,33 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

Kreator-Cover

>> Lest hier das komplette Review zu KRUSHERS OF THE WORLD von Kreator <<

Krushers of the World (Box) [Vinyl LP]
Krushers of the World (Box) [Vinyl LP] Für € 69,99 bei Amazon kaufen

***

***

***

Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Januarausgabe 2026!

***

***

Themen

01/2026 Album des Monats kreator KRUSHERS OF THE WORLD Playlist Soundcheck Spotify Youtube
