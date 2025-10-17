Toggle menu

Album des Monats 11/2025: Coroner DISSONANCE THEORY

Coroner-2025e_Grzegorz Golebiowski-PR-k
Foto: PR, Grzegorz Golebiowski. All rights reserved.
von
Coroner wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Kadavar, Omnium Gatherum und The Other auf die Plätze verweisen.
Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Novemberausgabe: !

Das Album des Monats November 2025 stellen Coroner. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,58 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

>> Lest hier das komplette Review zu DISSONANCE THEORY von Coroner <<

Dissonance Theory (2cd Mediabook)
Dissonance Theory (2cd Mediabook) Für € 21,99 bei Amazon kaufen

***

Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Novemberausgabe 2025!

11/2025 Album des Monats Coroner DISSONANCE THEORY November 2025 Playlist Soundcheck
