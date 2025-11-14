Toggle menu

Album des Monats 12/2025: 1914 VIRIBUS UNITIS

1914 wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Blut Aus Nord. The Devil Wears Prada und Danko Jones auf die Plätze verweisen.
Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Dezemberausgabe: 1914 VIRIBUS UNITIS!

Das Album des Monats Dezember 2025 stellen 1914. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,96 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

1914

>> Lest hier das komplette Review zu VIRIBUS UNITIS von 1914 <<

Viribus Unitis
Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Dezemberausgabe 2025!

