Einmalig: Metal Hammer, Rolling Stone und Musikexpress machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Alec Benjamin ist noch nicht mal 26 und sieht aus, als käme er gerade von der Highschool, aber kaum ein Singer/Songwriter war zuletzt erfolgreicher als er – und man gönnt es diesem so talentierten wie bescheidenen Typen so. Wenn er von der Liebe singt, von Einsamkeit und Verwirrung, dann braucht er dafür kein großen Worte, und er verzichtet auch auf sonstiges Brimborium.

Gerade diese Schlichtheit berührt: Sein Song „Let Me Down Slowly“ war 2019 ein Super-Hit. Inzwischen hat der US-Amerikaner 2,5 Millionen YouTube-Abonnenten, seine Lieder wurden mehr als 1,5 Milliarden (!) Mal gestreamt, und zu den 20 Platin-Platten kommen sicher bald noch einige weitere hinzu, denn …

Alec Benjamins Debütalbum „These Two Windows“, das Ende Mai erscheint, beweist, dass er weit mehr ist als „nur“ ein zweiter Ed Sheeran. Auf dem Album ist auch die erste Single-Auskopplung „Oh My God“ zu hören.

Mit „Six Feet Apart“ veröffentlichte Alec Benjamin vor Kurzem auch einen Song, den er für die aktuelle Quarantäne-Zeit aufgenommen hat. Entstanden ist er in seinem Elternhaus: „Ich habe diesen Song über das Social Distancing und das Gefühl von Isolation geschrieben. Ich wollte die Menschen wissen lassen, dass sie nicht allein sind!“

Oh I miss you most at six feet apart

When you’re right outside my window

But can’t ride inside my car

I miss your smile

Feels like miles

Six feet apart