Ex-Children Of Bodom-Gitarrist und -Sänger Alexi Laiho ist bekanntlich am 20. Dezember 2020 von uns gegangen. Nun kommen fünf Verstärker, die der Finne zu Lebzeiten auf Tour verwendet hat, unter den Hammer. So werden beim finnischen Musikalienhändler Musamaailma vier Marshall-Amps sowie ein Blackstar-Amp versteigert.

Den Auftrag, diese Artikel zu verkaufen, hat Musamaailma vom Nachlassverwalter von Alexi Laiho erhalten. Die Auktion läuft noch bis 2. Mai 2021. Interessenten müssen ihre Gebote per E-Mail einreichen. Die Firma und der Metaller haben zusammengearbeitet, seit Alexi ein Newcomer war. Musamaailma-CEO Kai Saarikko kommentiert: „Wir haben ihn über die Jahre unterstützt und sind Freunde geworden. Nach seinem vorzeitigen Tod hat uns sein Nachlassverwalter kontaktiert. Aufgrund unserer langen Geschichte mit Alexi kümmern wir uns nun in dessen Namen um den Verkauf.“

Hochwertige Amps

Wer hinter der Nachlassverwalter beziehungsweise der Auftraggeber der Auktion ist, ist unklar. Denkbar, dass es seine ex-Frau Kimberly Goss ist, von der sich Laiho zwar getrennt, aber nie hat scheiden lassen. Die Auktion der Verstärker von Alexi Laiho hat schon einiges an Aufmerksamkeit im Internet auf sich gezogen. Kein Wunder, war der Musiker doch ein Ausnahmekönner an der Gitarre und deswegen einer der einflussreichsten Gitarristen im Metal. Wer nun meint, einen seiner Amps sein Eigen nennen zu müssen, muss allerdings schon ein paar Taler auf der hohen Kante liegen haben. Denn die Gebote liegen aktuell (Stand: 26. April 2021, 10:30 Uhr) bei: