Alice Cooper äußert sich kritisch über Transgender

In einem Interview mit Stereogum wurde Alice Cooper nach seiner Meinung bezüglich des Themas der Geschlechtsidentität befragt. In der Vergangenheit kommentierte bereits Paul Stanley eine geschlechtsbejahende Betreuung als „traurige und gefährliche Modeerscheinung“. Dee Snider zeigte sich als Verfechter einer ähnlichen Position. Nun bezog auch Alice Cooper Stellung – und stimmte seinen Vorrednern in vielen Punkten zu.

Kritische Haltung

„Ich verstehe, dass es Fälle von Transgender gibt. Aber ich fürchte, dass es zum Teil eine Modeerscheinung ist. Und ich fürchte, dass viele Leute behaupten, dies zu sein, nur weil sie das sein wollen. Das ist meine Meinung", so der Schock-Rocker. „Es ist falsch, ein sechsjähriges Kind, das davon noch nichts versteht, damit zu konfrontieren. Es will nur spielen. Und man verwirrt es, indem man ihm sagt: ‚Ja, du bist ein Junge, aber du könntest auch ein Mädchen sein, wenn du das möchtest.' Das ist sogar für einen Teenager verwirrend. Du versuchst noch immer, deine Identität zu ergründen, und dann sagt dir jemand: „Ja, aber du kannst alles sein, was du willst. Sogar eine Katze, wenn du das möchtest.' […] Und ich sage: ‚Komm schon! Wo sind wir? In einem Roman von Kurt Vonnegut?' Es ist so absurd, dass es inzwischen den Gipfel der Absurdität erreicht hat."

„Es erreicht jetzt einen Punkt, an dem es lächerlich wird. Jedes Mal, wenn irgendjemand versucht, zu dieser Sache Stellung zu beziehen, hat er daraus eine riesige Komödie gemacht. Ich kenne niemanden, der diesen woken Ansichten teilt. Nicht eine einzige Person. Jeder, mit dem ich spreche, sagt: ‚Ist das nicht dumm?‘ Und ich sage dann: ‚Ich respektiere die Menschen wie sie sind, aber ich werde einem siebenjährigen Jungen nicht sagen: ‚Zieh dir ein Kleid an, weil du vielleicht ein Mädchen bist.‘, damit er antwortet: ‚Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Junge.’“

