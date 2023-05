Alice Cooper: Das Wort Rente ist nicht in meinem Vokabular

auch interessant

Alice Cooper denkt nicht daran, sich in den Ruhestand zu verabschieden. Der mittlerweile 75-Jährige sagte in der Sendung „The Power Hour“ auf die Frage, ob er irgendwelche Rentenpläne habe: „Das Wort Rente befindet sich nicht im meinem Vokabular. Die Leute fragen mich, warum ich nicht einfach aufhöre und Golf spiele. Doch Golf spiele ich sowieso. Jeden Tag. Wenn es ein Konzert gibt, spiele ich am Morgen Golf, und dann mache ich am Abend die Show.“

Aktuell kein Thema

Bereits 2018 wurde Alice Cooper auf eine möglicherweise bevorstehende Pension angesprochen. „Ich habe immer eines gesagt“, entgegnete der Rocker, der mit bürgerlichem Namen Vincent Furnier heißt. „Wenn wir auf Tour gehen, und keiner kreuzt auf, dann bin ich zur Ruhe gesetzt. Das ist nie passiert. Tatsächlich läuft es geschäftlich für uns besser als jemals zuvor. Mehr Leute kommen nun zur Show. Und ich habe mich nie besser gefühlt. Also sehe ich überhaupt keinen Grund, in Rente zu gehen. Ich weiß, dass viele aufhören. Doch viele Kerle rauchen und trinken immer noch. Wahrscheinlich sind sie müde. Ich bin nicht müde.“

2017 sprach Alice Cooper mit ähnlichen Worten über dieses Thema. „Der Ruhestand scheint nicht reinzupassen. Wenn ich auf die Bühne gehen würde und müde wäre und den Leuten etwas vorspielen würde, und meine Band irgendwie schlapp wäre, wäre das anders. Doch ich hatte niemals eine Band oder Show mit so hoher Energie wie bei dieser. 130 Konzerte im Jahr zu spielen, lässt mich tatsächlich sehr in Form bleiben und mich jung fühlen. Ich würde niemals auch nur daran denken, mich zur Ruhe zu setzen. Körperlich: Wenn etwas geschieht, bei dem ich nicht mehr auftreten kann oder meine Bestform einbüße, dann würde ich darüber nachdenken. Dann würde ich dem Publikum nicht mein Bestes geben können. Momentan bin ich aber in Bestform.“

ORIGINAL ALBUM SERIES VON ALICE COOPER BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.