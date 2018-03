Alice Cooper als Herodes in ‘Jesus Christ Superstar’

Die Rockoper ‘Jesus Christ Superstar’ des bekannten Musical-Komponisten Andres Lloyd Webber wird am Ostersonntag (1. April) über NBC als „Live in Concert“-Version ausgestrahlt. Darin bekleidet der Schockrocker Alice Cooper die Bösewicht-Rolle des König Herodes.

‘Jesus Christ Superstar’ wurde 1971 uraufgeführt und in den Liedtextegeht es um die letzten sieben Tage Jesus Christus. Neben Alice Cooper werden John Legend als Sohn Gottes und Sara Bareilles als Maria Magdalena zu sehen sein. Ein erster Trailer vermittelt einen kurzen Einblick in das Spektakel.

Am 26. Februar hielten die Akteure der ‘Jesus Christ Superstar Live in Concert’-Show eine kurze Interview-Runde im Paley Center for Media in New York, wo Alice Cooper folgendes zu Wort brachte:

„Ich liebe es den Schurken zu spielen. Mein Vater war ein Pfarrer, mein Großvater war Evangelist und der Vater meiner Ehefrau ist auch Pfarrer. Ich war der verlorene Sohn. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, so weit weggelaufen wie es ging und zurückgekommen. Ich kenne die Charaktere aus Jesus Christ Superstar demnach sehr gut.“