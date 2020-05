Alice Cooper: Johnny Depp könne ihn selbst am besten inszenieren

Alice Cooper tut auch in Zeiten von Corona das, was er immer tut: Er drischt mit einem wohlgeformtem Metallstock auf einen kleinen weißen Ball ein.

In diesen Zeiten ist mehr denn je Einfallsreichtum gefragt. Wir alle fragen uns, wie wir unsere Tage möglichst abwechslungsreich gestalten und nicht durchdrehen. Und nun, da der Frühling endlich Einzug hält, zieht es die Menschen unweigerlich nach draußen. Dabei ist natürlich Abstand halten angesagt, sonst droht ein Bußgeld, falls einen eine Polizeipatrouille erwischt. Alice Cooper geht zum Beispiel direkt jeden Morgen ins Grüne - zum Golfen. Der passionierte Schlägerschwinger sprach im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Forbes darüber, wie er während der Coronavirus-Pandemie die Isolation durchhält. "Das Großartige in Arizona ist", fing Alice Cooper an, "das die Golfplätze offen sind. Sie…