Alice Cooper sparte, um seine Crew während der Pandemie zu unterstützen

Rock-Legende Alice Cooper geht mit vorbildlichem Verhalten voran: Seit Ausbruch der Coronapandemie spart der Musiker, wo er kann, um seine Kollegen während dieser schwierigen Zeit zu unterstützen und ihnen finanzielle Absicherung zu gewährleisten. Als er schon 2020 die Langlebigkeit der Pandemie vorhersah, sorgte der ‘School’s Out’-Rocker dafür, dass seine Crew-Mitglieder unabhängig von staatlicher Hilfe finanziell versorgt werden würden. Kürzlich erklärte er, dass alle verantwortungsbewussten Bands solch eine Entscheidung hätten treffen sollen.