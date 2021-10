„Alice Cooper-Tag“ in Milwaukee ausgerufen

Der Bürgermeister von Milwaukee, Tom Barrett, hat Freitag, den 01. Oktober, in der ganzen Stadt zum „Alice Cooper-Tag“ ausgerufen. Am selbigen Tag trat der Rocker dort nämlich als Teil seiner US-Tournee mit Zusatzgast Ace Frehley auf.

In einem Tweet erklärt Barrett seine Entscheidung, Cooper zu ehren. Er schreibt: „Wenn man ein Milwaukeeaner ist, kann man Alice Coopers Milwaukee-Geschichtsstunde für die Charaktere Wayne und Garth im Film ‚Wayne's World' von 1992 nicht vergessen. Darin prägte er den Ausdruck: ‚Mil-ee-wau-kay.'"

If you are a Milwaukeean, you cannot forget @alicecooper’s Milwaukee history lesson to characters Wayne and Garth in the 1992 movie „Wayne’s World,“ where he coined the phrase “Mil-ee-wau-kay.” pic.twitter.com/IG28rbBCBZ — Mayor Tom Barrett (@MayorOfMKE) October 1, 2021

In einem weiteren Twitter-Post heißt es: „Der Godfather des Schock-Rock und der Bühnentheatralik, Alice Cooper, hat seit seiner ersten Show in Wisconsin 1973 unzählige Fans in Milwaukee unterhalten. Ich heiße ihn heute zurück im ‚guten Land‘ willkommen, indem ich den 01. Oktober zum ‚Alice Cooper-Tag‘ in der gesamten Stadt Milwaukee erkläre.“

In „Wayne’s World“ erklärte Cooper die Bedeutung des Namens „Milwaukee“. Er sagte, dass er eigentlich „Mil-ee-wau-kay“ ausgesprochen wird, was auf Algonquin „das gute Land“ bedeutet. Ursprünglich setzte sich der Name aus Begriffen der Sprachen der Ojibwa, Potawatomi und Menominee zusammen.