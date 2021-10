Alice Cooper trifft Nita Strauss mit zerbrochenem Stock

Foto: Francesco Castaldo/Pacific Press/LightRocket via Getty Images. All rights reserved.

Das Leben als Rock- und Metal-Musiker*in kann mitunter durchaus gefährlich sein. Diese Erfahrung musste kürzlich Nita Strauss machen, ihres Zeichens Gitarristin in der Band von Alice Cooper. So war die 34-Jährige natürlich mit dabei beim Konzert am vergangenen Donnerstag, den 7. Oktober in Charlotte, North Carolina. Dabei wurde sie von einem abgebrochenen Stück des Gehstocks getroffen, den ihr Bandboss zuvor auf den Bühnenboden geschlagen hatte (siehe Videos unten).

Treffer mit Ansage

Der Vorfall ereignete sich direkt während des ersten Stücks der Show (‘Feed My Frankenstein’). Im Nachgang teilte Nita Strauss ein Video, auf dem man den Zwischenfall sieht, sowie ein Foto von sich mit Alice Cooper, der sichtlich ein schlechtes Gewissen hat. Dazu kommentierte sie: „Als ich mich im Jahr 2014 der Alice Cooper-Band anschloss, gab er mir das gleiche Versprechen, das er allen tourenden Band-Mitgliedern gibt: ‚Du wirst die Welt sehen, du wirst bezahlt werden, und du wirst Stiche bekommen.‘ Dabei unterschlug er allerdings: ‚Oh, und du wirst vielleicht von fliegenden, zerbrochenen Stockstücken während des ersten Songs am Kopf getroffen.‘ Ein ganz normaler Arbeitstag auf einer Alice Cooper-Tour. Es ist nicht wirklich etwas passiert.“

Im „Metal From the Inside“-Podcast hatte Alice Cooper Anfang diesen Jahres von den drei Versprechen erzählt, die er jedem neuen Band-Mitglied gibt. „Jeder in dieser Band wurde schon mal genäht. Ich habe Springmesser, ich habe Schwerter, ich habe alles da oben. Und ich drehe ein bisschen frei dabei. Ich passe nicht unbedingt darauf auf, wo jeder ist. Und von Zeit zu Zeit kommen sie mir ein bisschen zu nah und werden getroffen. Und das sind keine Schwerter aus Gummi.“ Nita Strauss hat kürzlich in Charlotte also ihre Nehmerqualitäten unter Beweis stellen dürfen. Beim Einsatz der von Alice Cooper erwähnten Schneidwerkzeuge dürften allerdings ausreichend Vorsichtsmaßnahmen getroffen sein, damit niemand verletzt wird.

