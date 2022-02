Alice Cooper verleiht dem nächsten Album noch den letzten Schliff

Alice Cooper-Bassist Chuck Garric sprach mit Metal Rules über den Nachfolger von DETROIT STORIES (2021) und bestätigte, dass darauf die gesamte aktuelle Tour-Band zu hören sein wird. Mit dabei sind Garric, Nita Strauss, Tommy Henriksen, Ryan Roxie und Glen Sobel.

„Bob Ezrin [Coopers langjähriger Produzent] und Alice kamen auf uns zu und sagten, sie wollten ein Band-Album machen. Also fingen wir alle an, Songs und Ideen von jedem Mitglied einzureichen", so Garric. „Bob holte auch einige Leute von außerhalb mit an Bord, um Songs zu schreiben. Wir haben uns alle zusammen in einen Raum gesetzt und angefangen, das Ganze zum Leben zu erwecken. Das meiste haben wir schon aufgenommen, jetzt geben wir der Sache noch den letzten Schliff. Wir sind zwar noch ein Stück davon entfernt, das Album fertigzustellen, aber bis jetzt ist es ziemlich cool."

Bassist Chuck Garric arbeitete nach eigenen Angaben selbst an zwei Songs der neuen Platte mit. Auch Nita Strauss äußerte sich zum Entstehungsprozess derselben.

Großartige Visionen

Anfang Februar 2022 erwähnte die Gitarristin in einem Radio-Interview, wie eigenwillig sich die Zusammenarbeit mit Alice Cooper und speziell Produzent Bob Ezrin gestaltet hatte. „Man muss seinen Produktionsstil und seinen Kritikstil verstehen und wissen, worauf er mit seiner besonderen Vision hinauswill." Trotzdem gab der Produzent ihr und den Band-Kollegen während des Aufnahmeprozesses offenbar ausreichend Raum, um ihren eigenen Stil zu präsentieren. „Wer sind wir schon, dass wir Bob Ezrin vorschreiben, wie er eine Alice Cooper-Platte machen soll", sagte sie.

„Er hat eine Vision, er hat sie, wie er sie haben will, und es war unsere Aufgabe, sie umzusetzen. Und ich denke, wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen getan und unsere Persönlichkeit und unseren eigenen Stil beibehalten. Er hat uns sehr viel Freiheit gegeben, uns auszudrücken. Er gab uns natürlich auch eine Menge Hinweise. Ich glaube, Alice wollte, dass wir eine Platte machen, die wie seine Band klingt, wie die Liveband, und ich war wirklich dankbar dafür, dass uns Bob und Alice die Möglichkeit gaben, genau das zu tun.“

Ihre Dankbarkeit für die Kooperation erwähnte die Rockerin mehrfach, da sie die Einzige aus der jetzigen Band ist, die „noch nie etwas mit Alice aufgenommen hat. Also ist das eine große Sache für mich und ich fühle mich sehr, sehr geehrt.“