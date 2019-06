Alien Weaponry: Gemeinsamer Haka-Tanz beim Copenhell Festival

Die Nachricht vom nahenden Abschied der selbsternannten Kings Of Metal hat die METAL HAMMER-Redaktion schwer erschüttert. Wir haben die alten Manowar-Platten nochmal rausgekramt und alle Scheiben der True-Metaller in eine Rangliste gepackt.

Platz 11: THE LORD OF STEEL Die ungeliebten Neuen - das elfte Manowar-Album von 2012 findet in der METAL HAMMER-Redaktion am wenigsten Anklang. Zudem gab es vor Release eine Kontroverse über das unfertige Cover und eine merkwürdige Release-Strategie Platz 10: GODS OF WAR Manowar-Album Nummer 10 aus dem Jahr 2007 landet auch auf Platz 10 - Klassiker-Material ist für viele Redakteure auf dieser Platte nicht zu finden. Platz 9: THE TRIUMPH OF STEEL Trotz - oder vielleicht auch gerade wegen - des epischen ‘Achilles, Agony and Ecstasy’ - Zyklus, der den gut die Hälfte des Albums einnimmt, landet THE TRIUMPH…