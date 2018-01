Almanac: Andy B. Franck steigt aus

Andy B. Franck, bekannt als ehemaliger Sänger von Ivanhoe und Symphorce (die er selbst gegründet hatte) sowie nach wie vor Frontmann von Brainstorm, hat nach zwei Alben (TSAR, 2016 und KINGSLAYER, 2017) seinen Hut bei der All-Star-Band Almanac genommen.

„Nach nicht weniger als drei aufregenden und sehr interessanten Jahren in Almanac, mit mehreren Tourneen und Festivalauftritten in Europa, habe ich beschlossen Almanac zu verlassen.

Das Projekt begann sehr vielversprechend und mit Spaß, aber aufgrund wiederkehrender, privater Terminprobleme denke ich, dass es Zeit ist für mich weiter zu ziehen und die Band in Ihren Planungen nicht zu behindern. So wünsche ich allen Band-Mitgliedern auch in Zukunft Spaß, Gesundheit und Erfolg für alle weiteren Pläne und auf dem weiteren Weg!

100% für Brainstorm

Meine vollständige Konzentration liegt nun auf dem neuen, im Herbst diesen Jahres erscheinenden Brainstorm-Album. Zusammen mit meinen Freunden in Brainstorm werden wir alles daran setzen, es zum besten, intensivsten und härtesten Brainstorm-Album aller Zeiten zu machen.

Natürlich gefolgt von einer großen Tour und einer Menge an Festivalauftritten. Sonst was? Bestätigt ist nichts. Wir werden sehen… *smile

Allen denen, die in den letzten Jahren zu Freunden geworden sind und die mich über die Jahre unterstützt haben, ebenso wie allen Metalheads auf der Welt möchte ich an dieser Stelle herzlich Danken: Ihr seid der Hammer… IHR SEID DIE BESTEN! Wir sehen uns schon bald wieder! Stay wild and metal up your ass!

Bis bald, Andy B. Franck“