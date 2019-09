America’s Got Talent: Jugendchor covert Panic! At The Disco

Foto: Screenshot via YouTube, America's Got Talent. All rights reserved.

Casting- und Talentshows gibt es seit etlichen Jahren zu Hauf im Fernsehen. America’s Got Talent ist eine der bekanntesten zum Amüsement gedachten Ausstrahlungen, die jedes Jahr aufs Neue mehr oder auch mal weniger talentierten Leute anzieht. Derzeit läuft die 14. Staffel, die bereits kurz vorm Finale steht.

Im Halbfinale präsentierte eine Chor aus Detroit einen Song von Panic! At The Disco der Jury, die in diesem Jahr aus Simon Cowell, Julianne Hough, Gabrielle Union und Howie Mandel besteht und konnte mit der Eigeninterpretation und einer dazugehörigen Choreografie zu 'High Hopes' überzeugen.

Den Song veröffentlichte die Rock-Band 2018 als zweite Single des sechsten Studioalbums PRAY FOR THE WICKED und ist einer ihrer erfolgreichsten Nummern. ‘High Hopes’ erreichte damals Platz vier der US Billboard Hot 100.

Seht hier die Performance zu Panic! At The Discos ‘High Hopes’:

Der Chor schaffte es in die nächste Runde und wird somit am 17. September beim Finale mit antreten. Ab und an verirren ich auch mal etwas härtere Nummern in die Talentshow, so zum Beispiel auch 2016 mit dem 82-jährigen John Hetlinger, der eine etwas ohrenbetäubende aber trotzdem irgendwie großartige Version zu Drowning Pools ‘Bodies’ zum Besten gab.

