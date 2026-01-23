Toggle menu

Bericht über Hamburger Metalchor-Verein im NDR

Screenshot: Metalchor e.V. im Hamburg Journal
Metalchor e.V. im Hamburg Journal
Foto: NDR Mediathek, Screenshot. All rights reserved.
von
Wer es satthat, die liebsten Metal-Songs alleine in der Dusche zu trällern, sollte beim Metalchor e.V. vorbeischauen. Der NDR berichtet.
Chor = Engelsstimmen und Kirchenmusik? Fehlanzeige! Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet im Hamburg Journal über den härtesten Chor Deutschlands. Der Metalchor e.V., bestehend aus den Hamburger Tunes Of Darkness und den Lübecker Northern Ravens, soll am 23. Januar die Markthalle zum Beben bringen. Das NDR-Porträt über die Chöre gibt es in der Mediathek des Senders zu sehen.

Metallische Stimmgewalt

Auf der Website des Vereins heißt es: „Gemeinsam feiern wir stimmgewaltig die geilste und härteste Musik der Welt: Rock und Metal! So divers wie die Rock- und Metalszene eben ist, singen wir gemeinsam Hymnen, Thrash-Kracher, Speed-Nummern, Folk-Balladen und melodischen Power Metal. Bedingung: Jeder unserer Songs muss einen Pommesgabel-Gruß wert sein.“ 

In den Chören sind alle willkommen, die die nötige Motivation mitbringen. Metalchor e.V. schreibt: „Du kannst nicht singen? Scheißegal. Wir singen, weil wir Bock darauf haben und fördern unsere musikalischen Talente so gut wir es eben können. Komm vorbei! Die wöchentlichen Chorproben haben Unterhaltungswert. Mit den Chorleitungen werden nicht nur Songs geprobt, es wird Bier getrunken, viel gelacht und gesungen – mit Gänsehaut-Garantie.“

„Wir sind das Plakat“

Zum heutigen Auftritt in der Markthalle Hamburg schreibt der Chor auf Instagram: „Heute ist der Tag. Der Tag, auf den wir seit über einem halben Jahr hinsingen, hinarbeiten, hinfiebern. Markthalle Hamburg. Unzählige Proben. Zweifel, Gänsehaut, Durchhalten. Stimmen, die gewachsen sind. Menschen, die zusammengewachsen sind. Heute stehen wir da, wo andere Plakate an der Wand sind. Heute sind wir das verdammte Plakat.“

Restliche Karten gibt es noch auf Eventim oder an der Abendkasse.


