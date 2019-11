Amorphis: Goldauszeichnung in Finnland

Von wegen 13 ist eine Unglückszahl. Amorphis erhielten für ihre 13. Studioplatte QUEEN OF TIME nun eine Goldauszeichnung in ihrem Heimatland Finnland. Über 10.000 Einheiten wurden von dem Album dort verkauft. Nach der Veröffentlichung am 18. Mai 2018 konnte das Werk bereits einige Chart-Erfolge erziehlen. In den Deutschen Album Charts landete es beispielsweise auf Platz vier.

Amorphis-Gitarrist und Gründungsmitglied Esa Holopainen äußerte sich in ein paar Worte über die erhaltene goldene Schallplatte:

„Gerade heute, wo die meisten Leute Songs zufällig auf Streamingplattformen hören, ist es schwer, viele Alben zu verkaufen. Daher ist es eine große Ehre, den Goldstatus mit etwas zu erreichen, in das wir so viel Energie und Zeit investiert haben.

Ein großer Dank geht an unseren Produzenten Jens Bogren, unseren Songwriter Pekka Kainulainen, unseren Visual Artist Jean ‚Valnoir‘ Simoulin, unser Management Grey Beard und unser Label Nuclear Blast sowie jede einzelne Seele, die an QUEEN OF TIME gearbeitet hat. Nichtsdestotrotz, der größte Dank geht an unsere treuen Fans. QUEEN OF TIME ist nicht nur das Album, welches 2018 in Finnland am besten physisch verkauft hat, sondern wurde auch extrem oft gestreamt, wir verneigen uns vor euch!“

Ein Dank in Form von Live-Shows gibt es von Amorphis dann im Winter 2020, wenn die Band zusammen mit ihren Labelkollegen Dimmu Borgir und den Blackened Ambient Heroen Wolves In The Throne Room durch Europa tourt.

Nuclear Blast