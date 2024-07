Amorphis: Neues Album könnte 2025 erscheinen

auch interessant

2022 erschien HALO und wurde von der Redaktion direkt zum Album des Monats März gekürt. Nun sammeln Amorphis Material für den Nachfolger, wie Keyboarder Santeri Kallio kürzlich in einem Interview mit Loud TV verlauten ließ.

Empfehlung der Redaktion Couch: Tomi Koivusaari (Amorphis, Bjørkø) Melodic Death Metal Tomi Koivusaari debütiert mit seinem Soloprojekt Bjørkø und dem von diversen Szenesängern intonierten HEARTROT – Zeit, ihn näher kennenzulernen. Zunächst stehen zwar noch ein paar Festival-Termine und eine gemeinsame Nordamerika-Tournee mit Dark Tranquility an, danach soll es aber ans Eingemachte gehen. „Bisher hat jeder ein paar Songs in seinem Heimstudio gemacht, aber wir haben diese noch nicht gesammelt. Und ich denke, wir beginnen nach dem Ende der US-Tour mit Dark Tranquillity [im September/Oktober]. Danach hören wir erst mal mit dem Touren auf. Wahrscheinlich fangen wir ziemlich genau danach an, das Material zu sammeln und es an den Produzenten zu schicken. Dann kann er die Songs auswählen und Ideen geben.“

Noch nicht festgelegt

Zur weiteren groben Planung meint Kallio: „Am Ende des Jahres haben wir wahrscheinlich den größten Teil der Instrumentierung bereits aufgenommen. Und ich denke, dass es vielleicht nächstes Jahr, im Herbst oder so, herauskommen wird.“ Schließlich bedarf unter anderem das Marketing guter Vorbereitung. Deshalb „haben wir natürlich kein Veröffentlichungsdatum festgelegt. Aber ich würde sagen, im Winter entsteht das Album. Aufgenommen, gemixt und gemastert wird es wahrscheinlich spätestens im März, vielleicht schon im Februar. Es ist alles noch ein bisschen offen für uns.“

Ein neuer Produzent

Vergangenen Monat wurde Gitarrist Tomi Koivusaari von The Chill Dude On A Couch bereits zum Stand der Dinge gefragt und in welche Richtung das neue Werk gehe. Er antwortete ähnlich wie sein Amorphis-Kollege: „Jeder hat gerade ein paar Songs gemacht, aber wir haben sie noch nicht untereinander geteilt. Ich habe also nicht gehört, was die anderen Jungs machen, nur das, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, was am Ende auf dem Album landen wird. Wir werden jedoch einen neuen Produzenten haben. Wir haben die letzten drei Alben mit Jens Bogren gemacht, und jetzt gehen wir in gewisser Weise in eine neue Richtung.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.