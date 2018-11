Anal Trump veröffentlichen komplettes Werk mit hundert Songs

Multiinstrumentalist Rob Crow (Pinback, Goblin Cock) und Travis Ryan präsentieren: THE FIRST 100 SONGS. Darauf enthalten sind die ersten fünf EPs plus 30 neue Stücke (aka drei neue EPs). Spielzeit: Elf Minuten.

Wie der Band-Name unschwer erkennen lässt, ist das Duo zur einen Hälfte einen Tribut an Seth Putnam (Anal Cunt) und zur anderen ein sehr harter Mittelfinger in Richtung Donald Trump.

Das Album mit so lustigen Songs wie ‚Changing Diapers Is Gay‘, ‚911 Was Inconvenient For Me, Personally‘, ‚If I Don’t Respect Women, Then How Come I Own A Beauty Pageant?‘, ‚Santa Is Real, But Climate Change Is A Hoax‘ oder ‚Biblically Qualified‘ ist hier bestellbar.

Nur für die ganz harten Grinder anhörbar: Anal Trump fördern wichtige US-Organisationen, welche von der Regierung zu wenig Unterstützung erhalten. Anal Trump sind „ein Spiegel der Reralität und genau deswegen so schrecklich. Wir geben Zitate des US-Präsidenten wider. Trumpster mögen es, und die anderen können darüber lachen."

Rob und Travis Trump schmieden auch bereits Tourneepläne und erhalten dabei Unterstützung von Justin Trump am Bass und Schlagzeuger John Putin. Primäres Band-Ziel ist: „I just want this ugly chapter of human history to finally be over.“