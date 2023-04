‘Anno 1800’: Letzter Spiele-Patch erschienen

Foto: Ubisoft. All rights reserved.

Und so geht eine Reise zuende: Das Aufbauspiel ‘Anno 1800’ wird beendet. Vier Jahre nach Release ist der 2019 erschienene siebte Teil der ‘Anno’-Reihe abgeschlossen. Für PC-Spieler – erst im März erschien der Titel überhaupt für Konsolen – sind mit dem „Annoversary-Update“ (passend zum 25-jährigen Bestehen der Reihe), auch „Update 17“ oder „Jubilee Patch“, finale Änderungen ins Spiel eingebaut worden.

Der Kreativität freien Lauf lassen …

Empfehlung der Redaktion ‘Anno 1800’: Konsolen-Release-Termin bekannt Aufbauspiel ‘Anno 1800’ erscheint für Konsolen. Die Entwickler teilten in einem Live-Stream mit, was Fans von der Neuauflage erwarten können und wann sie erscheint. Der Patch bringt einige Neuerungen für das deutsche Spiel aus dem Hause Ubisoft mit sich. Eine davon ist der Kreativmodus. Dieser fokussiert sich auf das Bauen und lässt andere Spieleinhalte außen vor. Heißt: Das Geld hat kein Limit, Probleme mit Rohstoffen, besonderen Vorfällen, Arbeitskräften oder Straßenverbindungen sowie Platzierungsbeschränkungen gibt es nicht. Hier kann man seine Stadt einfach so schön entstehen lassen, wie man möchte. Der Kreativmodus ist zusätzlich zum Freien Spiel und der Kampagne verfügbar.



‘Anno 1800’: Was sonst noch neu ist

Ferner gibt es das Stempelwerkzeug: Dieses ermöglicht es Spielern, gebaute Abschnitte separat zu speichern und später wiederzuverwenden – auch in anderen Spielständen. Die Dateien können auch manuell mit anderen Spielern geteilt werden, umgekehrt lassen sich also auch von anderen erstellte Gebäude oder Straßen nutzen. Neu ist auch der integrierte Modloader im Spiel. Zusätzlich gibt es kleinere Addons wie den Glücksbrunnen als neues Ornament sowie Weltausstellungs-Zusätze. Auch Balancing-Änderungen, Verbesserungen der Menüs, Bug Fixes sowie weitere Feinheiten sind Teil des Jubilee Patch. Nachzulesen sind alle Änderungen im Changelog der Spieleentwickler.

In den kommenden Wochen werden wohl nur noch kleine Fehler behoben. Auch weitere kosmetischen DLCs schließt der Jubilee Patch nicht aus – noch dieses Jahr sollen drei Stück erscheinen. Grundsätzlich ist ‘Anno 1800’ nun aber beendet.

