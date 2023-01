‘Anno 1800’: Konsolen-Release-Termin bekannt

auch interessant

Geschichtsfans aufgepasst: ‘Anno 1800’ ist bald nicht mehr nur für den PC verfügbar. Der 2019 erschienene siebte Teil der ‘Anno’-Reihe wird wie bereits im Oktober 2022 angekündigt für Konsolen neu aufgelegt. Jetzt ist auch der Release für Controller-Freunde endlich bekannt.

Dann erscheint das Spiel

Empfehlung der Redaktion ‘Risk Of Rain Returns’: Remaster angekündigt Jump’n’Run, Roguelike Das Roguelike-Jump’n’Run ‘Risk Of Rain Returns’ erhält einen neuen Anstrich. Offenbar soll der Neurelease aber mehr sein als bloß ein Remake. Als erster Teil der Reihe wird ‘Anno 1800’ für die Plattform Konsole neu veröffentlicht. Am 16. März ist es so weit: Besitzer einer Playstation 5 oder der Xbox Serie X/S können zuschlagen und das Aufbauspiel mit Setting im 19. Jahrhundert genießen. Dabei dürften sie genauso viel Freude haben wie PC-Spieler vor ihnen, denn hinter dem Spiel steckt nach wie vor der Entwickler Ubisoft Mainz (Blue Byte). Die Macher des Spiels teilten ihre neuen Informationen zu ‘Anno 1800’ in einem Live-Stream.



‘Anno 1800’: Das ist neu in der Konsolen-Version

Bekannt ist nun, dass die Features des Spiels dieselben sind wie in der PC-Version. Gestrichen wurde nichts. Auch alle Updates, auf die PC-Spieler warten mussten, darunter beispielsweise der Tag-und-Nacht-Zyklus sowie der Koop-Modus, sind bereits in der neuen Variante inbegriffen.

Empfehlung der Redaktion Anno 2205: Schöne alte Aufbauwelt Endlich in Ruhe spielen: Die Vorabversion von „Anno 2205“ zeigt sich von ihrer strategisch stärksten Seite – weil sie Wohlbekanntes neu verpackt. Um das Erleben von ‘Anno 1800’ ohne Maus und Tastatur aber gut möglich zu machen, musste das Spiel natürlich angepasst werden. Das betrifft wohl vor allem das Interface. So wurde das Baumenü zu einem Radialmenü, das über den Stick steuerbar ist. Darüber hinaus sind einige Elemente aus dem HUD verschoben worden sowie die Map vergrößert. Außerdem können Straßen in der Konsolen-Version ganze Häuserblocks umfassen – ganz automatisch. Die Entwickler zeigten all diese Änderungen im Livestream, der unten eingefügt ist. Was allerdings nicht funktioniert, ist Crossplay mit PC-Spielern. Auch die vier Season-Pässe samt Erweiterungen wird es erst einmal nicht geben.



—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.