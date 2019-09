Anthrax: Ex-Sänger verhaftet

Foto: Future via Getty Images, Metal Hammer Magazine. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





Der 43-jährige einstige Anthrax-Sänger Dan Nelson hat der New York Post zufolge am 30. August gegen 23 Uhr im Aloft New York LaGuardia Airport in East Elmhurst einem älteren Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen. Grund dafür seine eine Frage des Opfers gewesen, die Nelson ziemlich wütend gemacht haben muss.

„Nelson ist komplett ausgeflippt“, berichtet ein Familienmitglied einer der Begleitpersonen des 74-Jährigen. „Er hat den Mann einfach umgehauen.“ Nelson habe allerdings aufgehört, als sein Opfer zu Boden ging.

Zwar ließ sich Nelson Zeit, hat sich aber dennoch ein paar Tage später der Polizei gestellt. Dort wurde er wegen Tätlichkeit, Angriff mit Körperverletzung sowie Belästigung beschuldigt.

Rufschädigung

Nelson war von Herbst 2007 bis Juli 2009 Mitglied der Thrash-Metaller. Er war an frühen Aufnahmen des WORSHIP MUSIC-Albums beteiligt. Als Nachfolger von Joey Belladonna wurde er jedoch recht rasch durch John Bush ersetzt, welchen die Band eigentlich gleich in ihren Reihen wissen wollte. Doch auch Bush war chancenlos, als mit Belladonna 2010 einmal mehr Frieden geschlossen wurde.

Erst dann wurden die Arbeiten an WORSHIP MUSIC beendet. Im November 2011 trat Nelson eine Klage über 2.65 Millionen Dollar gegen Anthrax los. Er behauptete, dass Charlie Benante (Schlagzeug), Frank Bello (Bass) und Scott Ian (Gitarre) in „mehreren Interviews“ falsche Aussagen getätigt hätten. Demzufolge sei er wegen einer Erkrankung „plötzlich ausgestiegen“ und hätte gefordert, eine Tour zu canceln.

Es wurde zudem berichtet, dass Nelson durch die „mutwillig ausgesprochenen Verleumdungen“ der Anthrax-Musiker viel Geld verloren hätte und auch seinem Ruf geschadet wurde.

Schlussendlich einigte man sich dem Anthrax-Anwalt Brian Caplan zufolge auf eine einmalige Zahlung eines „ziemlich niedrigen“ Dollar-Betrags plus die Co-Urheberschaft von Nelson für 11 Anthrax-Songs der WORSHIP MUSIC-Aufnahmen.

Werbung Jetzt in die Zukunft starten mit den neuen MagentaMobil Tarifen Ab sofort inklusive 5G*. Jetzt in die Zukunft starten! Mehr Infos