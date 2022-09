Anthrax sagen anstehende Europatournee ab

Obwohl die diesjährige Europatournee der US-amerikanischen Thrash-Giganten Anthrax planmäßig am 27. September in Birmingham hätte beginnen und am 04. November in Mailand enden sollen, scheitert das Vorhaben nun kurzfristig an logistischen Komplikationen und scheinbar immensem Kostenaufwand.

Am Mittwoch, den 31. August 2022, teilte die Band die Nachricht via Social Media mit. In dem Beitrag heißt es: „Leider sehen wir aufgrund anhaltender logistischer Probleme und der unkontrollierbaren Kosten, die für das Jahr 2022 anfallen, keine andere Option, als die Europa-Etappe unserer kommenden Tournee 2022 abzusagen. Die Shows in Großbritannien werden wir allerdings wie geplant spielen. Tickets können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückerstattet werden."

Im deutschsprachigen Raum sind folgende Konzerttermine von der Absage der Anthrax-Europatournee betroffen:

14.10.2022 Oberhausen – Turbinenhalle

15.10.2022 Leipzig – Werk 2

26.10.2022 Frankfurt am Main – Batschkapp

27.10.2022 Stuttgart – LKA Longhorn

02.11.2022 Wien (AT) – Arena

