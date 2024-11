Arch Enemy kommen 2025 auf Europatournee

auch interessant

Arch Enemy haben im Herbst ihr neues Album angekündigt. BLOOD DYNASTY soll am 28. März 2025 auf die Märkte dieser Welt kommen. Daher ist es nur logisch, dass die schwedisch-kanadisch-amerikanische Band ihr mittlerweile zwölftes Studioalbum live bewerben will. Dies macht das Quintett auf Headlinertour im Oktober und November 2025.

Heißer Herbst 2025

Des Weiteren nehmen Arch Enemy drei hochkarätige Metal-Formationen mit auf ihre „European Blood Dynasty 2025 Tour“. So werden Amorphis, Eluveitie und Gatecreeper die Menge vor Gitarrist Michael Amott, Frontröhre Alissa White-Gluz und Co. anheizen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen Konzerte in Stuttgart, Frankfurt am Main, München, Wien, Berlin, Zürich, Leipzig, Hannover und Düsseldorf an. Der Ticket-Vorverkauf startet am Mittwoch, den 27. November um 10 Uhr auf www.archenemy.live.

Zudem waren Arch Enemy kürzlich mit In Flames und Soilwork auf großer Europatournee. Zu BLOOD DYNASTY hat Michael Amott Folgendes zu sagen: „Dieses neue Album sprengt die Grenzen dessen, was wir bisher gemacht haben. Es ist alles, was man von dieser Band erwarten kann — und noch mehr! Wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört und die Energie spürt, die wir in jeden Track gesteckt haben. Willkommen in der BLOOD DYNASTY!“ Darüber hinaus soll es auf der Platte neben dem vertrauten gutturalen Gesang von Alissa White-Gluz weitere Klargesangüberraschungen geben.

Arch Enemy „European Blood Dynasty 2025 Tour“:

10.10. Schleyerhalle, Stuttgart

11.10. Jahrhunderthalle, Frankfurt am Main

12.10. Zenith, München

14.10. HU-Barba Negra, Budapest

15.10. AT-Gasometer, Wien

17.10. Columbiahalle, Berlin

18.10. CZ-Sportovni Hala Fortuna, Prague

19.10. PL-PreZero Arena Gliwice, Gliwice

21.10. CH-The Hall, Zürich

22.10. OT-Alcatraz, Mailand

23.10. FR-Radiant Bellevue, Lyon

25.10. ES-Vistalegre, Madrid

27.10. FR-Zenith, Paris

28.10. NL-AFAS Live, Amsterdam

30.10. UK-Civic Hall, Wolverhampton

31.10. UK-O2 Apollo, Manchester

01.11. IK-Eventim Apollo, London

03.11. LU-Rockhal, Esch sur Alzette

04.11. BE-Ancienne Belgique, Brüssel

05.11. Haus Auensee, Leipzig

07.11. SE-Partille Arena, Göteborg

08.11. SE-Annexet, Stockholm

10.11. FI-Ice Hall, Helsinki

12.11. NP-Sentrum Scene, Oslo

13.11. DK-Poolen, Kopenhagen

14.11. Swiss Life Hall, Hannover

15.11. Mitsubishi Electric Hall, Düsseldorf

ARCH ENEMY-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.