Arch Enemy: Shitstorm nach Urheberrechtsverletzung

Mit einer Single zu ‘Reason To Believe’ bereiten Arch Enemy ihre Fans bereits auch eine anstehende Cover-Album-Veröffentlichung im Januar vor.

Arch Enemy starten voller Tatendrang ins neue Jahr und kündigen für den 18. Januar die Veröffentlichung einer Complilation an. Diese wird unter dem Titel COVERED IN BLOOD alle bisher von der Band aufgenommenen Cover-Songs enthalten. Am 7. Dezember wird es mit ‘Reason To Believe’ vom aktuellen Album WILL TO POWER zunächst eine Singleveröffentlichung geben, die streng limitiert als 7″ und auch digital erhältlich sein wird. Darauf ist dann ebenfalls das Cover zu ‘Shout’ von der britischen Band Tears For Fears zu hören. Weitere Informationen sowie eine genaue Tracklist zum Cover-Album sind bisher noch nicht veröffentlicht worden. https://www.facebook.com/archenemyofficial/photos/a.174140145954210/2333144430053760/?type=3&theater