Architects: Gitarrist Josh Middleton steigt aus

Bei Architects tut sich etwas in personeller Hinsicht. So ist Josh Middleton ab sofort nicht mehr Mitglied der Metalcore-Gruppe. In einem zugehörigen Statement lassen die Briten verlauten, die Trennung habe sich allmählich schon abgezeichnet. Vermutlich wird sich der Produzent nun mehr auf seine Hauptband Sylosis fokussieren. Wer seinen Posten innerhalb der Band übernimmt, ist derzeit noch unklar.

Lasst uns Freunde bleiben

„Schweren Herzens müssen wir verkünden, dass die Zeit von Josh in der Band zu Ende gegangen ist“, schreiben Architects. „Es ist sukzessive ersichtlich geworden, dass wir getrennte Wege gehen müssen. Doch wir bleiben enge Freunde. Josh war eine Rettungsinsel für die Band, nachdem wir Tom [Searle; der Gitarrist erlag am 20.08.2016 einem Krebsleiden — Anm.d.A.] verloren hatten. Er half uns auf dem Weg, um die Gruppe während der schwersten Erfahrung unserer Leben am Leben zu erhalten. Dafür werden wir ihm immer dankbar sein. Wir wünschen ihm das Beste für seine künftigen Unternehmungen. Und wir legen nahe, dass jeder später in diesem Jahr Ausschau nach dem neuen Sylosis-Album hält.“

Josh Middleton sprang zunächst 2016 als Live-Gitarrist bei Architects ein und stieg 2017 zum vollwertigen Band-Mitglied auf. Der Glatzkopf spielte auf den Studioalben HOLY HELL (2018), FOR THOSE THAT WISH TO EXIST (2021) und THE CLASSIC SYMPTOMS OF A BROKEN SPIRIT (2022). Der Musiker war mit für den Sound-Wechsel auf FOR THOSE THAT WISH TO EXIST verantwortlich und kreiert in seinem Heimstudio überdies Digitale Amp-Profile. Darüber hinaus hat Middleton mit Sylosis noch seine eigene Formation, die sich deutlich härteren und vertrackteren Metal-Klängen widmet.

