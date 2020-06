Arte bringt Hellfest Open Air Sonderprogramm + Metal Spezial

Flake Lorenz, Keyboarder der Band Rammstein, trifft auf Joey Kelly, Sänger und Gitarrist der legendären Kelly Family, Ausdauersportler und Motivationscoach.

Christian "Flake" Lorenz, Keyboarder der Band Rammstein, begegnet Joey Kelly, Sänger und Gitarrist der Kelly Family, der erfolgreichsten deutschen Pop-Band der 90er Jahre. Joey und Flake treffen sich auf Joeys Bauernhof bei Köln. Flake bestaunt den Bus, in dem die Kelly Family jahrelang durch Europa reiste. In einem ehemaligen Pferdestall treten die beiden zum Autoballmatch gegeneinander an. Vor Seminarteilnehmern hält Joey einen Vortrag zum Thema Motivation. Seine These: Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Eine Begegnung der Kontraste, aber auch überraschender Gemeinsamkeiten Flake hält dagegen: Keinesfalls Ziele verfolgen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Auf der Fahrt nach Köln in…