ARTE Concert live: Nonstop-Metal-Wochenende

METAL HAMMER folgt den Klängen der Fidel ins Leipziger Haus Auensee und lässt sich den Spaß mit Fiddler's Green nicht entgehen.

Folk-Party auf die Freundschaft Ab diesem sonnigen Abend herrscht bereits vor dem Konzert eine so gute Laune, die ansteckend - fast schon magisch ist. Pünktlich um 20 Uhr eröffnen die französischen Celtic-Punker The Moorings das Programm. Zwar ist das Haus Auensee nicht bis zur Gänze gefüllt, das tut der vorherrschenden Stimmung jedoch keinerlei Abbruch - ganz im Gegenteil! Ganz nach dem Motto "Umso mehr Platz ist zum Tanzen da" geht das Leipziger Publikum von Anfang an voll mit. Das liegt nicht zuletzt an den Stimmungsmachern auf der Bühne. Bei ‘Friendship’ und dem deutschen Gassenhauer ‘Auf der Reeperbahn nachts um halb…