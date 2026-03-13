Toggle menu

Metal Hammer

 Search
Artist

Das Beat

teilen
mailen
teilen

Die nächsten Konzerte von Das Beat:

Alle Konzerte von Das Beat

Die nächsten Festivals mit Das Beat:

Alle Festivals mit Das Beat
teilen
mailen
teilen
Plattenteller mit Clémentine Delauney & Morgana Le Fay
Clementine-Morgana
Ab Anfang Februar begeben sich Visions Of Atlantis und Warkings auf die gemeinsame „Pirates & Kings“-Tournee. Die Sängerinnen prallen schon hier aufeinander ...
Das komplette Plattenteller-Interview mit Clémentine Delauney und Morgana Le Fay findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert? Clémentine Delauney: Meine erste CD von Celine Dion moti-vierte mich zum Singen. Seit ich sie zum ersten Mal hörte, sang ich ihre Songs mit. Ich übe bis heute mit Liedern dieser Platte. Morgana Le Fay: Pantera THE GREAT SOUTHERN TRENDKILL. Dieses Album katapultiere meine Liebe zu Metal in eine neue Dimension. MH: Welche Platte würdest du deinem…
Weiterlesen
Zur Startseite