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Das Beat live in Wien 02.10.2026

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Künstler: Das Beat

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Skid Row: Sängersuche geht weiter
Rachel Bolan, Skid Row
Skid Row lassen sich Zeit damit, einen neuen Sänger oder eine neue Sängerin zu finden. Bassist Rachel Bolan erklärt den neuesten Stand.
Während der ehemalige Skid Row-Sänger Sebastian Bach aktuell als neuer Twisted Sister-Frontmann geadelt wird, sucht seine alte Band mithilfe des Instrumentehändlers Sweetwater noch immer nach einem Sänger. Seit der Trennung von Erik Grönwall 2024 und den wenigen Gastauftritten von Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale haben Skid Row die Stelle nicht neu besetzt. Maschinerie läuft Im Interview mit Meltdown, vom WRIF-Radio in Detroit liefert Bassist Rachel Bolan einen Stand der Dinge. Er sagt: "Wir sind nach wie vor auf der Suche. Wir lassen uns Zeit damit. Aber Snake (Gitarrist Dave Sabo - Anm.d.Red.) und ich setzen uns immer wieder zusammen und schreiben neue…
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