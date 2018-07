Attila widmen ihren neuen Song der Mafiatorte

Attila steht der Geschmack nach Pizza – und zwar nicht zu knapp. Ihrem neuen Song hat die Band daher auch den Titel ‘Pizza’ gegeben und drück in dem Lied ihre Liebe zum mit Käse bedeckten belagreichen Fladenbrot aus. Darin heißt es:

„I don’t care I’m not very picky

Warm and delicious, spicy, sticky

Cut it into 8 squares or triangles

All I really want is pizza in me“

Hört hier ‘Pizza’ von Attila: