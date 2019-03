Auf der METAL HAMMER-Couch mit: Nikita Kamprad (Der Weg Einer Freiheit)

Wir erkunden, was sich im Plattenregal des 51-jährigen Tausendsassas aus Ohio versteckt: Die Plattenteller-Fragerunde mit Tim „Ripper“ Owens.

Die komplette Plattenteller-Fragerunde mit Tim „Ripper“ Owens findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Märzausgabe. Mit dem streitbaren stählernen Dreigesang The Three Tremors veröffentlichte der ehemalige Judas Priest-Frontmann Tim „Ripper“ Owens seinen aktuellsten metallischen Streich, am 22. Februar erschien zudem das Spirits Of Fire-Debüt (Review hier). Welche Platte hat dein Leben verändert? Judas Priest, SCREAMING FOR VENGEANCE. Hier hat Rob nämlich begonnen, seine Stimme zu verändern und in seinem Gesang unterschiedliche Charaktere darzustellen. https://www.youtube.com/watch?v=yw51MNAp9IY Nenne die meistgehörte Scheibe in deiner Sammlung! Das kann ich spontan gar nicht sagen... Welche Platte hat das beste Cover? Ich liebe das RAM IT DOWN-Cover (1988) von…