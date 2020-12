August Burns Red covern System Of A Downs ‘Chop Suey!’

August Burns Red scheinen derzeit in Cover-Laune zu sein. Nachdem die Gruppe vor Kurzem eine eigene Version zu Mariah Careys Weihnachts-Klassiker ‘All I Want For Christmas Is You’ schufen, folgt nun ein Cover zu ‘Chop Suey!’. Die System Of Down-Song-Nummer wurde als Single zum zweiten Studioalbum TOXICITY im Jahr 2001 veröffentlicht und knackte kürzlich die eine Milliarden Klicks bei YouTube.

Weiterlesen System Of A Down: ‘Chop Suey!’-Clip knackt 1 Milliarde Views New Metal Sie tun es Guns N’ Roses, Nirvana und Linkin Park gleich: System Of A Down erreichen mit einem YouTube-Clip über eine Milliarde Views. Bei August Burns Red-Konzerten war das Lied in der Vergangenheit regelmäßig zu hören und zwar direkt vor Beginn der Show. Gitarrist JB Brubaker kommentierte die Idee zu Cover wie folgt: „Nach Jahren des Spielens von ‚Chop Suey!‘ kurz bevor wir die Bühne bei unseren Shows betreten, haben wir entschlossen, uns selbst an dem Lied zu versuchen. Es ist wirklich einer der legendärsten Rock/Metal-Songs aller Zeiten und es hat so viel Spaß gemacht, ihn zu covern. Ich bin besonders stolz auf unseren Sänger Jake und unseren Bassisten Dustin. Wir haben nicht viel Klargesang in unserer Musik und dieses Lied zeigt unseren Sänger in einem ganz anderen Licht.“

Hört hier das August Burns Red-Cover zu ‘Chop Suey!’: