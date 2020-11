System Of A Down: ‘Chop Suey!’-Clip knackt 1 Milliarde Views

Etwas mehr als elf Jahre hat es gedauert: Das YouTube-Video des System Of A Down-Hits ‘Chop Suey!’ überschritt die magische View-Marke von einer Milliarde. Mittlerweile ist über eine weitere Million dazugekommen. ‘Chop Suey!’ ist auf dem zweiten Album TOXICITY und war die erste Single-Veröffentlichung daraus. Die Single erschien am 13. August 2001, der offizielle Clip am 02. Oktober 2009. Wir gratulieren System Of A Down zu diesem ersten Video-Meilenstein ihrer Band-Geschichte.

Weiterlesen System Of A Down: mehr neue Musik möglich Alternative Metal Die Fans dürsten nach den zwei neuen Tracks von System Of A Down nach mehr. Daron Malakian hält das für möglich, obgleich nicht demnächst. ‘Chop Suey!’ befindet sich im „Club der Milliardäre“ in ganz guter Gesellschaft. Unter anderem schafften diese Marke Nirvana mit ‘Smells Like Teen Spirit’, Guns N’ Roses mit ‘November Rain’, Queen mit ‘Bohemian Rhapsody’ und Linkin Park mit gleich zwei Clips: ‘Numb’ und ‘In The End’. Gitarrist Daron Malakian sprach über diesen Song als Darstellung davon, wie unterschiedlich man betrachtet wird, je nach dem, wie man gestorben ist. „Jeder verdient es, zu sterben. Wenn ich beispielsweise an einer Drogenüberdosis sterbe, wird es heißen, ich hätte das verdient. Schließlich habe ich gefährliche Drogen genommen. Deswegen die Zeile ,Ich weine, wenn es Engel verdient haben, zu sterben‘.“

Vor Kurzem veröffentlichten System Of A Down erstmals seit 15 Jahren neue Musik. Dabei handelt es sich um die beiden Lieder ‘Protect The Land’ und ‘Genocidal Humanoidz’. Mit den Einnahmen, die System Of A Down durch ihre beiden neuen Lieder generieren, unterstützen sie die humanitäre Hilfsorganisation ‘Armenia Fund’. Bis zum 12.11.2020 wurden bereits über 600.000 US-Dollar (knapp 500.000 €) gespendet. Über die offizielle Bandcamp-Seite sind beide Songs zu kaufen.