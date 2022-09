Avantasia: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 11/2022

Das kommende Avantasia-Album A PARANORMAL EVENING WITH THE MOONFLOWER SOCIETY wirft seine symphonischen Schatten voraus. Wir begleiten das neue Opus von Tobias Sammet mit dem exklusiven Album A PARANORMAL EVENING WITH THE METAL HAMMER SOCIETY auf CD: Zwei brandneue Stücke und sechs Lieblingssongs aus dem Avantasia-Fundus in unveröffentlichten, brandaktuellen Live-Versionen gibt es nur zusammen mit dem nächsten METAL HAMMER 11/2022. Für Abonnenten kostenlos, für alle anderen ab 19.10. am Kiosk, und auf 666 Stück limitierten Jewelcase nur in unserem Shop unter www.metal-hammer.de/avantasia.

Die weltexklusive Avantasia-CD A PARANORMAL EVENING WITH THE METAL HAMMER SOCIETY gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 11/2022, im Shop als limitierte Jewelcase-Variante (666 Stück), oder ab 19.10.2022 am Kiosk in der Kartonstecktasche.

Die Tracklist von A PARANORMAL EVENING WITH THE METAL HAMMER SOCIETY:

The Inmost Light I Tame The Storm Twisted Mind (Live in Fulda) * The Wicked Rule The Night (Live in Fulda) * The Moonflower Society (Live in Switzerland) * Draconian Love (Live in Switzerland) * Promised Land (Live in Fulda) * Farewell (Live in Fulda) *

*) Live 2022, bisher unveröffentlicht

