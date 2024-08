Avatar: Das ist der härteste Metal-Song

Im Interview mit ‘Wired In The Empire’ sprach Avatar-Frontmann Johannes Eckerström über die härtesten Metal-Songs. Seiner Meinung nach könne die Wahl dabei nur auf einen Titel treffen: ‘For Whom The Bell Tolls’ von Metallica.

Avatar: Das macht echte Härte aus

Empfehlung der Redaktion Avatar wollen den Heavy Metal retten Heavy Metal Avatar haben sich für ihren kommenden Longplayer vorgenommen, damit den Heavy Metal zu retten. Fragt sich nur, wovon eigentlich? „Wenn ich mit Leuten, die die Musik mögen, aber nicht unbedingt spielen, über die feineren Details spreche, die etwas großartig machen – wenn ich zum Beispiel über schnelle und langsame Songs spreche –, zeige ich gerne das Beispiel, dass ‘Aces High’ (POWERSLAVE, 1984 – Anm.d.A.) der schnellste Song ist, den Iron Maiden je aufgenommen haben“, sagte Eckerström.

Von Iron Maiden zu Metallica

Empfehlung der Redaktion Avatar: Deshalb kommen aus Schweden so viele Metal-Bands Modern Metal Dass so viele Metal-Bands aus Schweden kommen, ist durchaus auffällig. Zum Glück hat der Frontmann von Avatar eine logische Erklärung parat. „Es sind ikonische Songs, die ein gewisses Ideal darstellen. Und so wie ich immer gesagt habe, dass ‘Aces High’ der schnellste Song ist, der je aufgenommen wurde, ist ‘For Whom The Bell Tolls’ (RIDE THE LIGHTNING, 1984 – Anm.d.A.) meiner Meinung nach der härteste Song, der je aufgenommen wurde.

Und ich weiß, dass es Bands wie Meshuggah und Neurosis gibt, und Obituary. Das ist in anderer Hinsicht das härteste Ding aller Zeiten. Allein diese Riffs, diese Wut, mit dieser Raserei und diesem Gefühl von […] seiner Wichtigkeit, die in der Art und Weise rüberkommt.

Empfehlung der Redaktion Video Backstage bei Avatar: Hinter den Kulissen der Freakshow Alternative Metal, Groove Metal, Modern Metal Bei ihrem Auftritt im Berliner Columbia Theater durften wir die Schweden Avatar in den aufregenden Minuten vor ihrem Auftritt begleiten. Ich habe nie versucht, ein solches Stück zu schreiben, aber ich denke immer wieder über dieses Lied im Hinblick darauf nach, was eigentlich harte Musik ist. […] Und das ist zweifelsohne RIDE THE LIGHTNING.“

