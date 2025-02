Metallica geben zwei Organisationen, die sich für Leute einsetzen, die von den Bränden um Los Angeles herum betroffen sind, eine Finanzspritze.

Während die Brände um Los Angeles herum weiter wüten, haben Metallica einen Batzen Geld für unmittelbare Hilfstätigkeiten und den Wiederaufbau gespendet. So lassen James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo übere ihre All Within My Hands-Stiftung 500.000 US-Dollar springen. Die Mittel fließen an zwei Hilfsorganisationen: den California Community Foundation’s Wildfire Recovery Fund sowie den Pasadena Community Foundation’s Eaton Canyon Fire Relief and Recovery Fund. Für jetzt und später In der zugehörigen Mitteilung lassen Metallica verlauten: "Die Feuer, die in dem Gebiet von Los Angeles toben, haben seit 7. Januar unerbittlich verheerende Schäden und großflächige Zerstörung angerichtet. Und bedauerlicherweise gibt…