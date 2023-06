Avenged Sevenfold: Sänger über Reaktionen auf neustes Album

In einem Interview auf dem Let There Be Talk-Podcast diskutierte Avenged Sevenfold-Frontmann Matt „M.Shadows“ Sanders die Reaktionen auf das kontroverse neue Album LIFE IST BUT A DREAM…. Die Band versucht schon gar nicht mehr, es allen rechtzumachen und nimmt die Reaktionen, wie sie kommen.

Shadows offenbart: „Bei unserem aktuellen Album sieht man momentan nur entweder zehn aus zehn oder null aus zehn Punkten. Aber so zu sein ist am besten, weil die Leute, die es nicht ausstehen können, hassen es wirklich. Es ist so eine Sache: wenn man im Jahr 2023 null aus zehn Punkten hat, ist das besser als alles andere, weil die Leute darüber reden. Es ist eine seltsame Gesellschaft, in der wir leben.“

Eine Reflektion seiner selbst

Empfehlung der Redaktion Slipknot: Originalsänger Colsefni spielt für Gray und Jordison Metal, Nu Metal Der ursprüngliche Slipknot-Vokalist Colsefni hat erklärt, dass seine bevorstehende Tournee den verstorbenen Musikern Paul Gray und Joey Jordison gewidmet ist. Weiter sagt er: „Alles, was ein Künstler tun kann, ist, eine Reflektion seiner selbst zu sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Leute versuchen, einen in eine Schublade zu stecken und wollen, dass man die gleiche Musik schreibt, wie als man in der Schule war oder zwanzig Jahre alt.“ Er erklärt: „Das sind Reflektionen davon, wie wir damals waren; wir waren aggressive Kids, die ein bisschen chaotisch eine bestimmte Art von Musik gemacht haben. Und jedes Album war ein bisschen anders.“

Andere Philosophie bei Avenged Sevenfold

Empfehlung der Redaktion Warum Avenged Sevenfold nicht gerne für Metallica eröffneten Modern Metal , Thrash Metal 2017 eröffneten Avenged Sevenfold für Metallica auf ihrer ‘World Wired’-Tour. Nun verrät Sänger Shadows, warum er haderte, den Support-Posten zu übernehmen. Über LIFE IS BUT A DREAM… sagt Shadows folgendes: “Dieses Album ist viel musikalischer in dem Sinne, dass es nicht ganz im Metal verwurzelt sein muss. Es ist voller eklektischer Einflüsse, die wir unser ganzes Leben schon haben… Die ganze Philosophie ist anders also wird es Leuten, die mehr vom gleichen wollen oder an diesem bestimmten Punkt in ihrem Leben angekommen sind, nicht gefallen. Vielleicht sind sie einfach noch nicht so weit, das bedeutet aber nicht, dass sie nicht später noch ankommen werden.“

Kein Richtig oder Falsch

Letztlich fasst der Avenged Sevenfold-Frontmann zusammen: „Es gibt so viele psychologische Faktoren, die beeinflussen, ob jemand ein Album mag oder nicht, oder was die Person gerade hört. Es ist nicht unser Job, das herauszufinden, es ist nur unser Job, etwas zu veröffentlichen, das wir komplett unterstützen und mögen. Und von da aus schauen wir, wie es läuft. Es ist schwer, darüber zu diskutieren, weil es keine richtige oder falsche Antwort gibt. Es ist okay, die Platte zu hassen.“

